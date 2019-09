Il ritorno di Barbara D'Urso dopo il brutto incidente sul set: le sue condizioni

La conduttrice napoletana Barbara d'Urso è tornata al lavoro dopo il brutto incidente avuto qualche giorno fa sul set. In un video pubblicato su Instagram, la conduttrice ha mostrato che è in via di ripresa, nonostante il collare cervicale.

Il ritorno a lavoro

"Come stai?", le chiede un passate. E lei, grintosa come sempre: "Tutto ok", risponde. "Questo è un nuovo modello di collana", aggiunge poi per scherzo indicando il collarino medico, come riporta Eva Zuccari su Today.it. Barbara D'Urso condurrà 'Pomeriggio 5', 'Domenica Live' e 'Live - Non è la d'Urso', al via la prossima settimana.

L'incidente

E' stata la stessa Barbara a raccontare cosa le era accaduto in un video: “Una settimana fa ho avuto una sorta di incidente perché sono scivolata e caduta in maniera molto pericolosa. Una grande lastra di cristallo mi è entrata qui (a questo punto la D'Urso indica un punto tra il collo e la testa, ndR) e le conseguenze sono state particolari. Per molto tempo ho avuto insensibilità al braccio e alla mano”.