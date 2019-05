Barbara d'Urso rivela in diretta tv: "Anche io ho scoperto di avere un fidanzato fantasma"

"Anch'io ho scoperto di avere un fidanzato fantasma. Anche io ho scoperto di avere un Mark Caltagirone, che si chiama Coppi". Questa la rivelazione fatta in diretta tv da Barbara d'Urso nel corso dell'ultima puntata del Grande Fratello.

La conduttrice napoletana ha anticipato anche quanto accadrà nel corso di "Live - Non è la d'Urso", in onda mercoledì in prima serata su Canale 5. Si parlerà del caso delle nozze tra Pamela Prati ed il famigerato Mark Caltagirone, che in realtà non esisterebbe, come confessato da Eliana Michelazzo.