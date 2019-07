Asia Maraucci torna nello showbiz

Una vita nell'arte tra musica, televisione e teatro, un animo gentile che riesce a conciliare perfettamente tre forme d'arte diverse, tre forme d'arte che vanno a chiudere il cerchio con un'arte innata, infatti Asia è anche una brillante make up artist molto richiesta. La donna annuncia il suo ritorno nello showbusiness.

"Ho in pentola una trasmissione televisiva - dichiara Asia Maraucci - rispecchierà perfettamente la mia personalità, si parlerà di arte a 360°". Per adesso non ci svela nome del programma ed emittente ma, considerando il suo passato brillante, di sicuro ne vedremo delle belle, sicuramente i telespettatori aspetteranno il suo programma. Oltre al programma televisivo, la Maraucci prossimamente presenterà un suo singolo inedito, novitá assoluta, una unica voce che canta in due lingue diverse nello stesso brano.