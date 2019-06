Gli Arteteca si sposano nel giorno del battesimo della figlia: "Abbiamo consacrato la famiglia"

"Oggi abbiamo consacrato la nostra famiglia davanti a Dio.. ci siamo detti sì per la seconda volta, dopo 16 anni insieme, ed abbiamo dato il sacramento del battesimo alla nostra piccola Sara!!! Abbiamo scelto di fare tutto in stile molto intimo, semplice e con tanto amore", è il post pubblicato su Facebook da uno dei gruppi comici di punta di Made in Sud, gli Arteteca, Enzo Iuppariello e Monica Lima, che hanno annunciato ai propri fans il doppio lieto evento, svoltosi a Castelforte, nel pontino.

Gli Arteteca hanno al loro attivo anche due film.