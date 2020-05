Antinea, fotomodella, ballerina e cantante con molti sogni nel cassetto

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di NapoliToday

Antinea è una ragazza Napoletana diplomata in danza e studentessa universitaria , il suo talento è anche nel canto, oltre ad essere una bella ragazza che l'ha portata ha partecipare come hostess ballerina nel programma IL BELLO DEL CALCIO su canale 21. Appena l'ho visto e valutato il suo talento subito gli ho fatto la proposta di diventare mia assistita, cosi ci dice il suo Manager Bruno Coscia che di talenti ne ha visti ed anche lanciati nel mondo dello spettacolo. Si definisce Solare, estroversa e ottimista. ama il color verde e le piace molto da buana Napoletana la pizza. La bella è talentuosa Antinea ora sta partecipando al Reality web su Instagram IL BUGIARDO ma il suo sogno nel cassetto è recitare in un film e avere modo di mostrare le sue doti artistiche a 360 gradi.

