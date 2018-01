Anna Tatangelo, dal suo bilancio del 2017 la verità del rapporto con Gigi

Anna Tatangelo su Instagram ha pubblicato un post che sta facendo discutere i suoi fan e chi ha sempre fatto il tifo per la sua storia d'amore con Gigi D'Alessio.

La cantante ha pubblicato un collage di foto dei momenti più significativi del suo anno appena trascorso, immagini in cui il cantante non c'è.

Ma quello che può sembrare soltanto un indizio della fine del loro rapporto diventa una prova leggendo il commento a corredo delle foto: “Voglio salutare questo 2017 ringraziandolo dal profondo del cuore per tutte le cose belle che ho vissuto – scrive Lady Tata – per tutti i momenti difficili in cui ho imparato a cadere senza far rumore e rialzarmi più forte di prima; grazie alle persone che amo che non mi hanno fatto mai sentire sola. L’augurio che vi faccio è quello di avere come me la fortuna di essere circondati da persone che vi amano, vi apprezzano e non vi danno mai per scontate, ma tirano fuori ogni giorno il meglio che è in voi”.

“Ringrazio la musica e tutti quelli che ogni giorno mi aspettano – aggiunge – mi ascoltano, e credono in me perché mi spronano a dare il meglio sempre ..circondatevi di cose che vi fanno stare bene ..Ciao 2017 , benvenuto 2018!”.