Anna Tatangelo svela i dettagli sulla rottura con Gigi: "Ora esce la vera Anna"

Una storia d'amore finita da tempo, quella tra Gigi D'Alessio e Anna Tatangelo. Ciononostante la love-story tra i due continua a essere nei 'trend topic' dei settimanali di gossip e non solo. Intervistata da Radio Uno, Anna Tatangelo ha parlato della fine della storia d'amore: "Con Gigi è finita da un anno. Per ora non penso ad altri amori, non ho la testa. E poi non si fanno avanti corteggiatori, solo qualche complimento", ha detto la ciociara. D'Alessio e Tatangelo hanno un figlio, Andrea, di otto anni, che vive con la mamma a Roma.

Sembra comunque un ottimo momento per la cantante laziale. Dopo aver vinto 'Celebrity Masterchef', Anna è stata avvistata col frontman napoletano dei The Kolors, Stash: secondo alcuni l'inizio di una nuova storia d'amore. "Con Gigi è stata una storia bellissima, forse una delle più belle d'Italia. Ora sta uscendo la vera Anna però", ha rivelato.