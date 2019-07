Angela Nasti e Kevin Bonifazi si frequentano?

Angela Nasti, la splendida ex tronista napoletana di Uomini e Donne e sorella della nota influencer Chiara, si starebbe frequentando con il calciatore della Nazionale italiana Under 21 e del Torino Kevin Bonifazi.

E' questa l'ipotesi avanzata da Novella 2000 secondo alcuni indizi social spuntati sui profili dei due. Nelle ultime ore, infatti, sia la Nasti che Bonifazi hanno pubblicato su Instagram una storia dallo stesso locale, la nota pizzeria napoletana Concettina ai Tre Santi, allo stesso orario.

Questo dettaglio non è sfuggito ai followers della coppia. La splendida napoletana ed il calciatore - secondo Novella 2000 - si sarebbero conosciuti ad Ibiza.

Per Angela, nel caso la frequentazione dovesse sbocciare in una relazione, si tratterebbe di una seconda storia con un calciatore, dopo quella con Federico Bonazzoli, attaccante dell'Under 21 che ha partecipato agli ultimi Europei con l'Italia proprio come Bonifazi.