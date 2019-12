La conduttrice e influencer Ambra Vitiello si laurea in legge: "Chiamatemi Dottoressa"

Ambra Vitiello, show girl napoletana e ragazza copertina, è diventata dottoressa in legge. Ieri per la popolare influencer originaria di Pompei è stato un grande giorno. Un dicembre molto ricco di avvenimenti per la conduttrice di Sportitalia, che in questo scorcio di 2019 dovrebbe essere la cover girl del mensile For men, arricchendo il suo personale curriculum, dopo essere già apparsa in passato su Gq e Maxim.

"Studiare e contemporaneamente fare della propria passione un lavoro è stata dura, ma oggi, 10 dicembre 2019, posso gridare a squarciagola: 'Il sogno è diventato realtà'. In primis a mia mamma e a mio padre, a mio fratello, a miei nonni, a mio zio Luigi e a mia zia Teresa, poi a chi ha creduto in me, sostenendomi e supportandomi ogni giorno, dedico tutti i successi della mia vita. Da questo momento in poi potete chiamarmi Dottoressa Ambra", scrive Ambra Vitiello.