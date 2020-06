"Mai avuto rapporti con Stefano De Martino": l'ex ballerina di Made in Sud respinge le accuse

Dopo la rottura con Belen Rodriguez è caccia alla presunta nuova fiamma di Stefano De Martino. L'ultima presunta amante del ballerino e conduttore tv sarebbe, secondo voci però smentite anche dallo staff di de Martino, una ex ballerina di 'Made in Sud'.

La diretta interessata, diventata mamma un anno fa, ha voluto attraverso una stories Instagram puntualizzare alcune cose, smentendo categoricamente ogni illazione. "Sta girando questa notizia da un paio di giorni di una mia presunta relazione con Stefano De Martino. Volevo smentire tutto. Cosa si fa per un po' di like e notorietà... Ah questi 'giornalisti'. Non è giusto diffamare così. Io non ho mai avuto nessun tipo di rapporto con questa persona. Sono anni che ho lasciato il mondo della televisione e dedico la mia vita alla mia famiglia. Vi prego di segnalare qualsiasi notizia in merito".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Simioli difende la ballerina

"Quello che sta accadendo a una giovane madre napoletana è davvero surreale. Un sito, diretto da una paladina del rispetto e del deontologicamente corretto ma solo quando si tratta di cose sue, ha fatto nome e cognome della presunta “amante” napoletana di Stefano. Questa ragazza ha un figlio e proprio per lui anni fa decise di lasciare il mondo dello spettacolo. Questa ragazza, sempre lei, in questo momento ci sta davvero molto male e mi dicono amici comuni è davvero disperata. Non frequenta certi studi tv da 3 anni e adesso, grazie alla succitata paladina delle donne, rischia di veder crollare il suo progetto di vita privata. Voglio esprimere la mia e nostra, #laradiazza Radio Marte, solidarietà. Se hai bisogno di urlare forte il tuo sdegno e la tua verità siamo qui". E' il post con il quale Gianni Simioli prende posizione sullo sciacallaggio mediatico che si è abbattuto sulla presunta amante di Stefano De Martino, dopo la recente rottura con Belen.“