Miss Mondo Italia: la vincitrice è di Pompei

Si chiama Adele Sammartino ed è di Pompei la nuova Miss Mondo Italia 2019. La 23enne nata a Castellammare di Stabia, ma residente nella città mariana, rappresenterà l'Italia il prossimo 7 dicembre in Thailandia. Concorrerà per la finale di Miss World cercando di portare un titolo mai arrivato in Italia.

Adele è laureata in Scienze e tecniche psicologiche all'Università Suor Orsola Benincasa di Napoli. La finale di Miss Mondo Italia 2019 si è tenuta a Gallipoli lo scorso 15 giugno. La serata è stata presentata da Giorgia Palmas e ha visto diversi ospiti tra cui Filippo Magnini, Luca Abete, Alessandro Cecchi Paone e Bianca Atzei. La 23enne ha dedicato la vittoria ai suoi genitori con un lungo post sui suoi canali social.