Ginnastica, tre ori regionali al cag Napoli con Napolitano in aria di nazionale giovanile

Al Palazzetto Acquamare Sport di Salerno, si è disputata la prova finale del campionato individuale Gold di Artistica maschile e femminile, della Federazione Ginnastica d'Italia organizzata dalla società "Ginnastica Salerno" presieduta da Juliana Sulce. In campo femminile continua la striscia vincente del C.A.G. Napoli di Monica Degli Uberti che ha conquistato tre titoli su quattro fra le allieve, nonostante la perdurante chiusura dello Stadio Collana che da oltre due mesi impedisce i regolari allenamenti al sodalizio partenopeo. Nelle A1 Aurora Pusateri ha preceduto Viviana Pragliola della Morgana 999 Villaricca di Vera Siligo e Martina Melillo della La Roccia Napoli di Valeria Ciancio. Fra le A3 Benedetta Tartaglione ha prevalso su Giulia De Luca della Ginnastica Campania 2000 di Giorgio De Maria e Maria Cangiano della Quasar Imbaldi Casoria di Francesca Imbaldi. Nelle A4 successo di Serena Napolitano, già annotata sul taccuino del D.T. nazionale Enrico Casella, davanti alle compagne di club Veronica De Oliveira ed Enrica Fiengo. Nelle A2, le due vomeresi Carolina Suozzo e Ginevra Comite, quest'ultima ha dovuto saltare per infortunio le ultime due delle tre prove di campionato, hanno dovuto cedere il passo a Federica Noschese che ha portato la Ginnastica Salerno di Alessandra Di Giacomo sul gradino più alto del podio. In campo maschile è stato il senior Manlio Massaro, allenato da Massimiliano Villapiano, l'alfiere del sodalizio vomerese, capace di imporsi nella specialità della sbarra mettendo alle sue spalle Salvatore Maresca e Christian Atte. Una vittoria significativa quella di Massaro che, come rappresentante degli atleti nel Consiglio Regionale del Coni Campania, non farà certamente mancare tutto il suo impegno per spronare le istituzioni a riaprire lo Stadio Collana, dove fino a due mesi fa si allenava tutti i giorni insieme a tantissimi altri atleti ai quali non può essere negato il "Diritto allo Sport".