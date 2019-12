Università Parthenope: Ecc' o park

Premiati i progetti elaborati dagli studenti della Parthenope per contribuire allo sviluppo sostenibile della città di Napoli in settori nevralgici come trasporti, energia e turismo, nell'ambito della challenge lanciata da Kuwait Petroleum Italia.

Ecco i vincitori:

Ecc' o park - Restituire prestigio alla Villa Comunale e al parco Virgiliano, creando un punto d'attrazione per il turismo a Posillipo e un'alternativa sostenibile per raggiungerlo - autori Giuseppe Ricci, Giusy Raia, Caterina Mentasti, Francesco Del Puente.

Enjoy your energy - Un pavimento intelligente che produce energia elettrica per i tornelli della Metropolitana di Napoli - autori Martina Volpe, Anna Rombola', David Guevara Jonathan Dealmeida

Na Motive - Apecar elettriche per il turismo sostenibile, con annesso infopoint digitale - autori Marco Collaro, Gioacchino Longobardo, Roberta Abate, Vincenzo Di Balsamo.

"La cosa più importante - spiega il Rettore della Parthenope Alberto Carotenuto - è che gli studenti hanno prodotto idee, hanno lavorato in gruppo e si sono confrontati tra loro: è una palestra per il futuro e la risposta che abbiamo avuto è stata assolutamente positiva". Entusiasta dell’iniziativa il Presidente della Confcommercio di Napoli, Massimo Vernetti: “Si è avverato uno dei miei sogni: unire cultura, quindi università, con il mondo del lavoro e il mondo dell'energia".

Ad essere coinvolti nell’iniziativa i dipartimenti di Economia, Giurisprudenza, Ingegneria e Scienze e Tecnologie.