Come superare i test di ammissione a medicina

Anche quest'anno circa 60mila studenti affronteranno i test di ammissione alle facoltà pubbliche di medicina. Le prove sono infatti fissate il 3 settembre, in lingua italiana, e il 12 in inglese. 100 minuti il tempo concesso per rispondere e 60 le domande di cui

10 (non più 20) di logica

12 (non più 2) di cultura generale

18 di biologia

12 di chimica

8 di fisica e matematica.

Per ciascuna domanda la scelta tra le 5 risposte proposte vale +1,5 punti se esatta e -0,4 se sbagliata.

Per farcela non serve armarsi di portafortuna e amuleti ma organizzarsi e studiare.

La tabella di marcia Preparata la documentazione richiesta e fatti gli adempimenti burocratici, infatti, bisognerà innanzitutto programmare una tabella di marcia per lo studio, con orari precisi e immodificabili definiti in base agli obiettivi: argomenti, numero di pagine nuove e/o di ripetizione, esercizi, verifica delle soluzioni etc.

Manuali dedicati ed esercitazioni online Se i testi scolastici rappresentano una base importante per la preparazione è anche vero che non sono sufficienti a garantire una preparazione adeguata ai test. E' quindi consigliabile acquistare volumi specifici. In commercio si trovano utilissimi kit, in genere costituiti da manuale per la teoria, eserciziario con appendice di risposte commentate e spiegate, prove di verifica, raccolta dei test delle precedenti tornate d'esame con le le soluzioni e una piccola pubblicazione o appendice con informazioni sui criteri di selezione e suggerimenti pratici su come affrontare la prova.

Quotidiani e telegiornali Oltre alle specifiche materie - biologia, chimica, fisica, matematica - è importante anche dedicare un po' di tempo ogni giorno alla lettura di almeno un quotidiano e/o all'ascolto di un telegiornale nazionale: le domande di cultura generale riguardano un ambito molto vasto e possono essere ispirate dagli accadimenti più importanti (politica, economia, commemorazioni, ricorrenze etc.).

Corsi di preparazione organizzati dagli atenei, da istituzioni o da privati, i corsi di preparazione sono importanti, in particolare quelli incentrati sulle tecniche di uso ragionato del tempo a disposizione, strategie risolutive, gestione delle domande. La capacità di ragionare, infatti, può e deve essere affinata

Test d’ingresso all’università: i manuali più venduti sul web

Alpha Test. Medicina. Kit completo di preparazione

Alpha Test. Cultura generale. Manuale di preparazione. Per l'ammissione a Medicina, Odontoiatria, Veterinaria, Professioni sanitarie

Alpha Test. Ragionamento logico. Per l'ammissione a medicina, odontoiatria, veterinaria, professioni sanitarie

Alpha Test. Professioni sanitarie. Kit completo di preparazione