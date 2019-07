Ufficio Stampa del Teatro San Carlo: i requisiti per l'assunzione

Al termine del confronto tra la Sovrintendente della Fondazione Teatro di San Carlo, Rosanna Purchia e i vertici del sindacato unitario giornalisti campani Claudio Silvestri e Angela Calabrese, è stato stabilito che entro lunedì sul sito ufficiale del Teatro saranno pubblicati ulteriori chiarimenti in merito al bando per l'assunzione a tempo indeterminato di un componente dell'Ufficio Stampa del Massimo napoletano.

Il sindacato unitario incassa un punto, con la possibilità di partecipare alla selezione anche per i giornalisti professionisti, oltre ai pubblicisti con iscrizione decennale cui il bando originariamente faceva riferimento. Risolta anche la questione dei requisiti fisici richiesti: è la mera e consueta formula di richiamo all’art. 41 comma 2 lettera b) del D.Lgs 81/08, utilizzata in genere dalle Fondazioni lirico-sinfoniche e dalle pubbliche amministrazioni.

Per partecipare alla selezione è necessaria una formazione specifica e altamente specialistica: per il bando clicca qui.

Ecco i requisiti che devono avere i candidati per partecipare alla selezione:

18 anni compiuti,

essere cittadini italiani o UE o in possesso di permesso di soggiorno,

idoneità fisica,

ottima e comprovata conoscenza della lingua inglese,

conoscenza generale della storia della musica e dello spettacolo ,

, iscrizione all'albo dei giornalisti pubblicisti o professionisti

laurea in discipline umanistiche - preferibilmente lettere - con indirizzo musicale storico-artistico,

assenza di condanne o procedimenti penali che impediscano il costituirsi del rapporto di lavoro, c

esperienza pluriennale continuativa di ufficio stampa, comunicazione ed edizione in Istituzioni o fondazioni del settore e/o culturali

comprovata esperienza di scrittura giornalistica e delle tecniche di comunicazione culturale e musicale.

L'esame consiste in una prova orale a carattere generale e motivazionale e una prova scritta con domande aperte e a risposta multipla