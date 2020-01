Tirocini presso le sedi diplomatiche: online il bando

Sarà online sul sito www.tirocinicrui.it fino al 10 febbraio 2020 - termine ultimo per candidarsi - il bando MAECI-MIUR-Fondazione CRUI per 400 tirocini curriculari presso le sedi diplomatiche italiane all'estero.

215 le sedi disponibili per 183 posti in Europa, 58 in Asia, 50 in Nord America, 35 in Centro e Sud America, 34 in Africa, 25 in Medio Oriente, 11 in Oceania 11, e 4 in Italia. 187 studenti saranno ospitati nelle ambasciate. Ci sono quindi 107 posti disponibili nei consolati, 64 negli istituti di cultura, 40 nelle rappresentanze diplomatiche e uno presso la Delegazione Speciale di Taipei. 54 le università partecipanti.

Gli ammessi avranno diritto ad un rimborso mensile minimo di 300 euro e al riconoscimento di almeno 1 CFU per ogni mese di attività.

Qui il bando MAECI-MIUR- Fondazione CRUI con la lista degli atenei partecipanti .