Alla Gaiola per il tirocinio in scienze marine

Il C.S.I. - Centro Studi Interdisciplinari Gaiola On-lus rende noto con un post su Facebook che è disponibile un posto per il tirocinio curricolare o post laurea nei settori delle scienze del mare, scienze naturali, biologia marina e affini presso l'area marina protetta del Parco Sommerso di Gaiola.

Il comprensorio naturalistico archeologico del Parco Sommerso di Gaiola e Parco archeologico del Pausilypon è uno dei siti più interessanti del nostro Golfo, sia sotto l'aspetto della biologia marina che vulcanologico, archeologico, ed anche per le rilevanze botaniche della costa emersa.

Tutti fattori che, concentrati in un’area davvero piccola, la rendono una sorta di palestra naturale per chi, a vario titolo, si occupa o si occuperà dell’ambiente marino. E' per questo che, fin dal dal 2006, è stato stipulato un protocollo d'intesa con le principali Università di Napoli - Parthenope, Federico II, Accademia Aeronautica di Pozzuoli - oltre che con quella di Genova e Milano grazie al quale il C.S.I. Gaiola, d’intesa con l'Ente Gestore del Parco, si propone come tramite tra il mondo accademico e l'ambiente marino, organizzando attività formative per studenti e laureati, sia in ambito biologico-naturalistico che storico-archeologico e socio economico. Per sottoporre la propria candidatura, inviare una mail a tirocinio@gaiola.org con oggetto "Tirocinio Scienze" , allegando il curriculum vitae