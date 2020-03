Facoltà a numero programmato: le date delle prove per il nuovo anno accademico

La Direzione generale per la formazione universitaria, l'inclusione e il diritto allo studio del Ministero dell’ Università e della Ricerca ha comunicato le date in cui si svolgeranno le prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato nazionale per l’anno accademico 2020/2021:

Corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria erogati in lingua italiana: martedì 1 settembre 2020

Corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina Veterinaria mercoledì 2 settembre 2020

Corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico direttamente finalizzati alla formazione di Architetto giovedì 3 settembre 2020

Corsi di laurea delle professioni sanitarie mercoledì 9 settembre 2020

Corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria erogati in lingua inglese (IMAT) giovedì 10 settembre 2020

Corsi di laurea magistrale a ciclo unico in scienze della formazione primaria venerdì 11 settembre 2020

Corsi di laurea magistrale delle professioni sanitarie venerdì 30 ottobre 2020

Le modalità e i contenuti della prova e il numero di posti disponibili per le immatricolazioni saranno definiti con successivo decreto