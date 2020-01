Vuoi diventare notaio, magistrato o avvocato? Scopri se fa davvero per te

Se sogni di diventare avvocato, magistrato o notaio e vuoi iscriverti a Giurisprudenza, è sicuramente da non perdere l'open day organizzato dalla Federico II il prossimo 7 febbraio, a partire dalle 9.30, nell'Aula Coviello di Palazzo Pecoraro Albani, in via Porta di Massa, dove il Dipartimento di Giurisprudenza presenterà l'offerta formativa per il prossimo anno accademico (2020/2021).

All'evento, durante il quale sarà possibile porre domande e chiedere informazioni, prenderanno parte prestigiosi esponenti del mondo delle istituzioni, delle professioni e dell'imprenditoria. Interverranno Valeria Marzocco, coordinatrice della Commissione orientamento, tutorato e tirocini, il direttore del Dipartimento Sandro Staiano, la coordinatrice del Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza Lucia Picardi e il referente del Corso di Laurea in Scienze dei Servizi Giuridici Lorenzo Zoppoli.

Il nuovo piano di studi della Laurea Magistrale in Giurisprudenza (LMG01) si articola in un triennio comune di base e in un biennio caratterizzante. Possibile, in particolare, un piano di studio a indirizzo economico grazie alla collaborazione con il Corso di Laurea in Economia e Commercio. Ad integrare l'offerta anche un Corso di laurea triennale in Scienze dei servizi giuridici.

