Futuro università aree interne e del Sud: il dibattito

"Università, Ricerca e Mezzogiorno: quale futuro per i giovani" è il tema dell'incontro promosso dai Prof. Raffaele Calabrò rettore del Campus Biomedico di Roma, Mario Delfino consigliere dell’Ordine dei medici di Napoli e Gabriella Fabbrocini direttore della Dermatologia dell’Università degli Studi Federico II di Napoli. All'incontro, in calendario il 27 gennaio, a partire dalle ore 17.00, nella sede dell'Unione industriali, in Piazza dei Martiri, parteciperanno il presidente del Cnr Massimo Inguscio, il neo-ministro dell’Università e della Ricerca Gaetano Manfredi, il direttore scientifico Apple Academy Giorgio Ventre e ricercatori, medici e rettori di diversi atenei - anche attraverso una serie di interviste video - per aprire un confronto sulle strategie più efficaci che possano consentire di coniugare al meglio ricerca scientifica e sviluppo del territorio, nell'ottica dell'aumento dell'occupazione dei giovani in generale e dei laureati in particolare.

“Solo un adeguato investimento nella ricerca e in particolare nella ricerca da parte degli atenei meridionali potrà consentire all'università di essere valido motore di rigenerazione sociale, in grado di far ripartire l’economia del territorio di riferimento - spiega infatti la Prof. Fabbrocini - le università meridionali hanno professionalità estremamente valide, esattamente pari a quelle del Nord e dell'Europa. Sono però state penalizzate da politiche di spesa miopi, carenza di infrastrutture oltre che dagli effetti distorcenti della globalizzazione che spingono gli studenti a cercare altrove il loro futuro".