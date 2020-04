Più di 160 tra docenti e ricercatori della Federico II a disposizione delle imprese: l'iniziativa

Realizzazione di prototipi di nuovi ventilatori polmonari, progettazione di kit per test genetici pronti, valutazione di mascherine e ideazione di sistemi di droni per attività di monitoraggio, sono solo alcune delle attività già avviate dal Presidio Tecnico/Scientifico Emergenza Sanitaria Covid-19 istituito presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II e incardinato nel CeSMA - Centro Servizi Metrologici e Tecnologici Avanzati, in risposta all’invito del Governo ‘Innova per l’Italia’, per la riconversione delle imprese per il contrasto alla epidemia Covid-19.

Attivato su iniziativa del rettore Arturo De Vivo, il presidio coinvolge oltre 160 tra docenti e ricercatori dell'Università federiciana, 16 dipartimenti, 3 centri interdipartimentali . E oltre 150 le aziende, non solo imprese ma anche amministrazioni pubbliche, che per riconvertire la propria produzione hanno già contattato il CeSMA, centro di eccellenza dell'Ateneo Federico II per l'innovazione e il trasferimento tecnologico.

Quattro le aree di intervento: