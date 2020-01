Le 5 lauree più richieste nel 2020

Unioncamere, l'organismo che riunisce tutte le Camere di Commercio d'Italia, e Anpal, l'Agenzia responsabile del sistema informativo per la gestione del mercato del lavoro , hanno pubblicato gli ultimi dati sulle lauree più richieste in Italia. L'analisi con le previsioni di assunzione per il trimestre febbraio 2020 – aprile 2020 è stata effettuata attraverso un questionario rivolto ad un campione di imprese distribuite su tutto il territorio nazionale e selezionate casualmente dagli archivi delle Camere di commercio.

I dati innanzitutto dicono che sono 461mila le entrate al lavoro programmate dalle imprese per gennaio 2020, in crescita del 4,5% rispetto allo scorso anno, che significa 20mila assunzioni in più. A trainare la domanda di lavoro nel settore privato è soprattutto la ricerca di laureati: più dell’80% delle 20mila entrate aggiuntive rispetto allo scorso anno è infatti destinato a chi possiede di un titolo di studio universitario. Ma quali sono le lauree più richieste dalle imprese che vogliono assumere?

indirizzi di Architettura: +45,2% rispetto a gennaio 2019, Economia +33,6%, Ingegneria civile e ambientale +29%, Ingegneria elettronica e dell’informazione +27,9% indirizzo Scientifico, Matematico e Fisico +25,4%.

Per quanto riguarda gli specifici settori che ricercano laureati, è in crescita il trend delle costruzioni (+18% le entrate previste rispetto a gennaio 2019), i servizi a contenuto specialistico e consulenziale di supporto alle imprese (+19,9%) e i servizi informatici e di telecomunicazione (+16,3%).

In flessione, invece, le assunzioni programmate per l'inizio del 2020 rispetto al 2019 nei settori di

chimica, farmaceutica, plastica e gomma: -13,8% complessivo,

moda: -7,5%

metalmeccanica: -4,1%

meccatronica: -3,1%

Per quanto riguarda le aree geografiche, la crescita maggiore è a Nord Ovest: in testa per ingressi al lavoro stimati la Lombardia, seguita da Lazio ed Emilia Romagna. Per quanto riguarda la nostra regione, il sistema informativo Unioncamere-ANPAL Excelsior stima 31.130 ingressi potenziali al lavoro entro la fine di gennaio 2020

