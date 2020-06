Da luglio lauree in presenza: l'annuncio del ministro Manfredi

A luglio si potrà tornare a discutere la tesi in aula. Ovviamente con il distanziamento, accompagnati da pochi familiari e con meno festeggiamenti. Ad annunciarlo, in un'intervista a Repubblica, il ministro dell'Università Gaetano Manfredi, oggi a Napoli per partecipare all'evento per il "compleanno" della Federico II, spiegando anche che, comunque, per i fuori-sede che non possono spostarsi sarà possibile continuare a laurearsi da remoto.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"A settembre - dice Manfredi in un video diffuso sui suoi social - ritorneremo con la didattica in aula in tutta Italia, naturalmente bisognerà essere attenti a quelle che sono le condizioni di sicurezza e le condizioni di contagio. L'università è una grande comunità, un luogo dove la presenza, il contatto fisico, l'interazione sono determinanti per poter formare i nuovi cittadini e costruire un nuovo pensiero. La Federico II, come una delle più grandi università d Italia, la più grande del Mezzogiorno, ha una grande responsabilità".