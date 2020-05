Federico II: ecco come funzionerà per esami e lezioni dal 4 maggio

Definite le misure che saranno operative alla Federico II per la tutela della comunità universitaria dalla diffusione del Coronavirus a partire dal 04.05.2020.

Messe a punto dalla Task Force di Ateneo anti COVID-19, dal Servizio di Prevenzione e Protezione e dai Medici Competenti di Ateneo, nel rispetto dei riferimenti scientifici disponibili alla data del 30 aprile 2020, messi a disposizione dall'OMS, Ministero della Salute, ISS e Inail, le misure tengono conto delle disposizioni del Decreto Conte del 26.04.2020 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. In particolare

Attività convegnistica e congressuale, manifestazioni, eventi e spettacoli: Fino al 31.07.2020 sono sospesi tutti i congressi e i seminari, le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli, nonché le attività ad essi assimilabili, fatte salve le attività svolte con l'ausilio di strumenti di comunicazione a distanza.

Missioni: Fino al 31.07.2020 sono sospesi gli spostamenti per la partecipazione a convegni e a missioni in Italia e in altri Paesi e, più in generale, gli spostamenti verso aree geografiche ove è nota una apprezzabile diffusione del virus. Dovranno essere parimenti rinviate a tale termine, le attività che prevedono l'accesso di persone, provenienti dalle aree appena indicate, nei luoghi di lavoro dell'Ateneo.

Attività didattiche: Fino al 31.07.2020 Le attività formative in presenza di qualsiasi livello, nonché le attività ad esse equiparabili, con esclusione dei corsi per i medici in formazione specialistica, i corsi di formazione specifica in medicina generale, le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie e mediche, sono sospese. Le attività di formazione sono svolte in modalità a distanza: i responsabili di struttura provvedono ad autorizzare, in via eccezionale, l'accesso dei laureandi alle sedi ove tale attività dovesse rendersi necessaria per il completamento delle tesi.

Esami di profitto e tesi di laurea: Fino al 31.07.2020, gli esami di profitto e le tesi di laurea si svolgeranno in modalità a distanza.