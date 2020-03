Facoltà a numero programmato: i test d'ingresso potrebbero tenersi online

I test d'ingresso delle singole Università potrebbero svolgersi da remoto ovviamente con l'adozione di sistemi informatici e modalità che ne garantiscano la sicurezza, mentre quelli per l'accesso a Medicina, in calendario il 1 settembre, e a Veterinaria e Architettura previsti il 2 settembre, bisognerà aspettare di vedere come andrà avanti l'emergenza: a dirlo è il ministro per l'Università Gaetano Manfredi, in un'intervista pubblicata da "Il Messaggero".

Il ministro Manfredi ha quindi aggiunto che tutte le iniziative dedicate all'orientamento universitario, attività al momento bloccate dall'emergenza, potrebbero essere trasferite on-line.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Per quanto riguarda l'attività didattica, la risposta dell'Università italiana al lockdown è stata ottima: oltre il 90% dell'offerta formativa è infatti garantita.