E-learning: novità al vertice di Multiversity

Fabio Vaccarono, managing director di Google Italia, e Pietro Scott Jovane, non executive director di Allianz Bank Financial Advisors, sono i nuovi componenti del Consiglio di Amministrazione del Gruppo Multiversity, leader in Europa nel settore dell’e-learning. I due

top manager si aggiungono a Danilo Iervolino, presidente e amministratore delegato del Gruppo, e ai consiglieri Elio Pariota, Francesco Cafagna, Giampiero Mazza, Massimiliano Mascolo e Andrea Ferrante.

“L’indiscussa esperienza professionale di Fabio Vaccarono e di Pietro Scott Jovane - ha commentato il presidente Danilo Iervolino – rappresenta linfa vitale per il nostro gruppo, sempre più impegnato ad affrontare con successo le sfide che ci presenta il mercato globale. In particolare, attraverso un progetto finalizzato all’ulteriore potenziamento della piattaforma tecnologica e dell’offerta formativa. Tutto ciò si è reso possibile anche grazie al fondamentale contributo offerto dall’ingresso nella compagine di Cvc Capital Partners”.