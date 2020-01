Parte da Napoli il più importante Roadshow nazionale dedicato alle biotecnologie

Da 12 anni BioInItaly è l’investment forum di riferimento per l'innovazione nelle biotecnologie e life science in Italia e da 5 anni viene preceduto da un roadshow nazionale finalizzato alla raccolta e alla selezione dei progetti più interessanti dedicato a ricercatori, imprese ed aspiranti imprenditori.

Quest'anno la prima delle 5 tappe del Roadshow, che ha per tema l'economia circolare, si terrà nella nostra città il 16 gennaio, nella Sala Auditorium del CEINGE - il Centro di alta formazione, eccellenza in Italia e all’estero, per la ricerca e la diagnostica delle malattie genetiche - in collaborazione con Assobiotec/Federchimica, Intesa-S.Paolo Innovation Center, Cluster Spring e Campania New Steel. E' inoltre il terzo anno consecutivo che la manifestazione si tiene nella nostra città.

Il programma prevede:

alle ore 9.30 una Tavola Rotonda cui è prevista la partecipazione, tra gli altri, del neoministro dell'Università Gaetano Manfredi e dell'assessore alle Startup e Innovazione della Regione Campania Valeria Fascione , oltre che di rappresentanti di istituzioni, centri di ricerca ed imprese locali, di Assobiotec e di Intesa San Paolo Innovation Center

e dell'assessore alle Startup e Innovazione della Regione Campania , oltre che di rappresentanti di istituzioni, centri di ricerca ed imprese locali, di Assobiotec e di Intesa San Paolo Innovation Center alle ore 11.45 la presentazione delle idee imprenditoriali. Le idee ritenute più interessanti saranno ammesse direttamente al Boot-Camp.

Per partecipare all'evento è necessario:

iscriversi entro il 15 gennaio 2020, inviando una mail a: bioinitaly@ceinge.unina.it

oppure