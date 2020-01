Cybersecurity, via alle iscrizioni al corso gratis della Federico II: in palio assunzioni e stage

E' stato pubblicato ed è online il bando per partecipare ad "Accenture Cyber HackAdemy", il corso a numero chiuso per la formazione di esperti di cybersecurity. Nato dalla collaborazione tra il Centro Servizi Metrologici e Tecnologici Avanzati (CeSMA) dell'Università degli Studi di Napoli Federico II e l'azienda Accenture, il percorso consentirà di acquisire una formazione avanzata nel campo della sicurezza informatica, in particolare per quanto riguarda le tecniche e i protocolli per la sicurezza di rete, delle infrastrutture cloud (anche a supporto di reti 5G), degli ecosistemi IoT (Internet of Things), nonché alle metodologie cosiddette di "Offensive Defense".

L'approccio didattico sarà di tipo "hands-on", dunque di tipo pratico: l'apprendimento sarà cioè basato su sfide a difficoltà crescente, da risolvere.

Rivolto a diplomati, studenti universitari e laureati, il corso si terrà da marzo a settembre 2020 presso il polo tecnologico di San Giovanni a Teduccio della Federico II.

Accenture si è impegnata ad offrire agli studenti che avranno completato con successo il percorso didattico, sulla base del rendimento e dei risultati conseguiti, uno stage di 6 mesi presso una delle sedi italiane e/o un contratto di assunzione.

La partecipazione è completamente gratuita. Per i primi cinque classificati nella graduatoria di ammissione, sarà corrisposta una borsa di studio dell'importo mensile lordo di 500 euro per tutta la durata del percorso.

La domanda di ammissione dovrà essere presentata in modalità on-line attraverso il portale web accenture entro il 10 febbraio 2020.