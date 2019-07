Sicurezza: un concorso premia le idee innovative

Lanciata una call per chiunque sia iscritto all’Università, oppure ad un albo professionale o nel registro delle startup innovative. Obiettivo: individuare le best practices e le soluzioni più innovative per il monitoraggio e la diagnostica strutturale per dare visibilità e sostegno alle nuove idee in materia di sicurezza ambientale. Il concorso è indetto dalla Boviar S.r.l., azienda leader del settore, in occasione del 50nario. La Giuria è composta dai prof. Gianmichele Calvi, Gaetano Manfredi ed Edoardo Cosenza

7 le tematiche:

sicurezza del territorio, Bim (interoperabilità dei processi), patrimonio culturale, gestione risorse, Data Mining (estrazione e gestione dei dati), nuovi materiali Iot (Internet of things, ovvero applicazioni e prodotti per Internet delle cose).

In palio il premio PREV/isioni Boviar Awards pari a 10mila euro; una borsa di studio di 3mila euro e per le Startup servizi per un totale di 5mila euro. La deadline per l'invio dei progetti è il 15 Novembre 2019: per saperne di più clicca qui.