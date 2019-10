Vuoi diventare influencer? Ecco il primo corso universitario online

Vuoi essere un’influencer come Chiara Ferragni o Giulia De Lellis? Da oggi è facile: trucchi e segreti per fare presa sui social saranno insegnati in un apposito corso di laurea, ovviamente online. A lanciare il nuovo percorso di studi l’Università telematica eCampus.

Molto discussa e - almeno per ora - non regolamentata, quella di influencer è ormai, a tutti gli effetti è una professione sempre più richiesta sul mercato del lavoro, di cui vanno costantemente a caccia aziende e agenzie pubblicitarie.

Il Corso di laurea per influencer di eCampus

E' un percorso formativo ad hoc all'interno del corso di laurea in Scienze della Comunicazione, di durata triennale. Iscriversi è possibile in qualsiasi momento dell’anno e non è previsto un test d’ingresso.

Le materie di studio: il programma del corso prevede tra l'altro lo studio di

Semiotica e filosofia dei linguaggi, Estetica della comunicazione, Informatica e Tecnica, Storia, e linguaggio dei mezzi audiovisivi, al primo anno;

Psicologia e Sociologia della moda, Diritto dell’informazione e della comunicazione, Sociologia della comunicazione e dell’informazione al secondo anno;

laboratori tematici, che vanno dalla scrittura istituzionale e pubblicitaria alla lettura dell’immagine, tirocini formativi e di orientamento, al terzo anno

Gli ultimi due anni prevedono inoltre esami a scelta dello studente tra varie tipologie di materie come Gestione delle imprese e marketing, Strategia d’impresa e gestione della comunicazione e Web content marketing.

Dal momento che eCampus è un’Università telematica , le lezioni possono essere seguite direttamente da casa tramite PC, mentre gli esami possono essere sostenuti presso una delle varie sedi distribuite su tutto il territorio nazionale. A Napoli si trova in via Ponte di Tappia n. 47, poco lontano da via Toledo e da Santa Brigida.

