Cloud: tutto quello che ti serve sapere

"Cloud Pubblico, Privato o Ibrido: infrastrutture IT per le aziende del futuro" è il tema dell'incontro, aperto, che si terrà il prossimo 12 settembre,alle 16.30, nel complesso di San Giovanni, in Corso Protopisani 70, dell'Università Federico II di Napoli.

L'incontro, che si svolgerà presso l’hub TIM WCAP Napoli, costituisce il quarto talk scientifico organizzato nell’ambito delle attività di "disseminazione" previste dalla call TIM WCAP, in collaborazione con CISCO, leader mondiale nei settori del networking e dell’IT, Campania NewSteel e Digital Innovation Hub ed è a cura del Prof. Alessio Botta, docente di Sistemi di elaborazione delle informazioni dell’Università degli Studi di Napoli Federico II .