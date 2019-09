THE BIG HACK - HACK NIGHT @ MUSEUM: torna l'evento dell'Università Federico II

THE BIG HACK - HACK NIGHT @ MUSEUM torna a Napoli con 24 ore di programmazione dedicate alla tecnologia e alla condivisione nell'Università degli Studi di Napoli Federico II.

Nel weekend del 5-6 ottobre, quindi, sviluppatori, maker, ingegneri, designer, startupper, studenti e communication experts potranno di nuovo liberare la creatività e mettersi in gioco partecipando alle numerose sfide organizzate in città da Maker Faire Rome – The European Editioncon il supporto della Regione Campania. Il programma è disponibile sul sito dell'evento.

L’hackathon è una maratona di sviluppo codice in cui, in poche ore, sviluppatori, hacker, maker, esperti di IoT e appassionati di tecnologia si uniscono in team e, con l’aiuto di mentor esperti, sviluppano prototipi di progetti hardware e software, condividendo idee, creatività e accrescendo le competenze in modo innovativo e divertente.

Domenica 6 ottobre la presentazione dei progetti e la premiazione dei vincitori delle challenge.