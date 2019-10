Federico II, tappa napoletana per “SPIN, Fai Crescere la tua Impresa Innovativa”

Nel plesso Universitario Federico II di San Giovanni a Teduccio giovedì prossimo, 3 ottobre, dalle 10.30 alle 15.30, si terrà la tappa napoletana del roadshow “SPIN, Fai Crescere la tua Impresa Innovativa”, programma di alta formazione promosso da Invitalia e Borsa Italiana per lo sviluppo imprenditoriale di Spin-off universitari, PMI e Startup innovative del Sud.

L'iniziativa rappresenta un'opportunità per illustrare la crescita e le potenzialità dell'ecosistema campano oltre che per un confronto con le Istituzioni su normative e strumenti evoluti, in linea con quelli attivi sui mercati internazionali. Tra i relatori il Prof. Piero Salatino, Presidente della Scuola Politecnica e delle Scienze di Base.

La partecipazione all'evento è aperta e gratuita.