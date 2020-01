Università di Agraria: due giorni di laboratori, dimostrazioni e simulazioni test d'accesso

Il 20 e 21 gennaio le porte della Facoltà di Agraria della Federico II si apriranno agli studenti che devono scegliere l'università e vogliono conoscere da vicino le competenze e le opportunità offerte. L'iniziativa, denominata "AGRISMART" è organizzata dal Dipartimento di Agraria e prevede visite alle strutture del Dipartimento, lezioni dimostrative, attività di laboratorio e la possibilità di effettuare una simulazione dei test d'accesso ai corsi a numero programmato

I corsi

L'offerta formativa della facoltà prevede i seguenti corsi di laurea triennali :

Scienze agrarie, forestali e ambientali Scienze gastronomiche mediterranee - a numero programmato Tecnologie alimentari Viticoltura ed enologia - a numero programmato

I corsi di laurea magistrale tra cui gli studenti possono scegliere sono:

Biotecnologie agro-ambientali ed alimentari Scienze Enologiche - a numero programmato Scienze forestali e ambientali Scienze e Tecnologie Agrarie Scienze e Tecnologie Alimentar

Il 22 gennaio, inoltre, riparte "Il caffè scientifico", programma di seminari divulgativi organizzati per offrire un'opportunità di incontro, di approfondimento e di discussione sulle attività di ricerca svolte dai docenti del Dipartimento di Agraria, non solo per promuovere sinergie tra i docenti ma anche per condividere con giovani ricercatori, studenti e semplici cittadini interessati le novità più interessanti e i risultati delle ricerche in corso. Gli incontri si tengono nell'aula Cinese del Dipartimento di Agraria, con inizio alle 14.30: qui il programma