Aerotech Academy: cos'è, come accedere e quando scade il bando

La Aerotech Academy è un percorso di alta formazione in ingegneria che ha l'obiettivo di preparare figure professionali esperte sulle tematiche di avanguardia dell’ingegneria industriale integrando formazione in aula e on the job, seminari e testimonianze.

Il progetto didattico, articolato su 9 mesi nasce da uno specifico accordo tra Università degli Studi di Napoli Federico II e Leonardo, una delle prime dieci aziende industriali italiane nei settori di aerospazio, sicurezza e difesa.

Per accedere bisogna superare una selezione pubblica per titoli ed esami ed è richiesta la laurea triennale o titolo universitario equipollente (conseguito in Italia o all’estero) nelle classi di laurea L08 Lauree in Ingegneria dell'Informazione o L09 Lauree in Ingegneria Industriale.

La domanda di ammissione può presentata esclusivamente in modalità on-line, attraverso il portale www.aerotechacademy.unina.it, entro e non oltre le ore 14:00 (GMT+1) del giorno 10 febbraio 2020. Per potersi iscrivere alla selezione ogni candidato dovrà necessariamente essere dotato di un indirizzo di posta elettronica attivo.

Il corso si svolgerà nel sito di Pomigliano d'Arco della Leonardo, presso l'Aerotech Campus, il centro di innovazione sui materiali e i processi produttivi parte del nascente network dei Leonardo Labs, i laboratori di ricerca e innovazione concepiti per rafforzare lo sviluppo tecnologico e la crescita competitiva dell'azienda.

Le attività di formazione saranno svolte in lingua inglese e articolate su 9 mesi di cui 6 di formazione superiore e 3 di project work.

