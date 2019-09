5G e Mezzogiorno: l'Università di Napoli fa il punto sulle opportunità di sviluppo

Il 10 ottobre alle 10.00 nell'aula magna dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, incontro su "5G opportunità per lo sviluppo del Mezzogiorno".

L'evento, promosso da ANFoV, Anci, Uncem, Regione Campania, Regione Basilicata, Cluster Tecnologico Nazionale Smart Communities Tech, Federico II, Campania Newsteel, prevede la presenza di molte autorità nazionali e locali per fare il punto sulle possibilità offerte al nostro terriotorio dalla nuova rete.

Arrivato nella nostra città ad inizio estate,con la sua capacità e potenza di calcolo, il 5G supporta la navigazione in tempo reale (con infinite possibilità applicative, basti pensare alla telemedicina) e servizi di nuova generazione. Napoli è istata nfatti tra le prime città ad aver visto attivare la nuova tecnologia di connessione di cui si può già usufruire al Centro Direzionale, nella Stazione ferroviaria di Piazza Garibaldi, Piazza Plebiscito, Stazione Marittima, via Vespucci, via Toledo, in Villa Comunale e all'Apple Academy.

In ambito metropolitano la copertura è in fase di estensione, con l’obiettivo del 50% della città prima della fine del 2019.