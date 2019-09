Napoli si prepara alle novità in tema di insegnamento ed educazione

Nel 2019, a 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci, la scuola italiana deve fare ancora molta strada per collegarsi in maniera efficace al mondo del lavoro e dare ai giovani le competenze essenziali per affermarsi. Di questo e, in particolare, di nuove tecnologie per l’educazione e la didattica, sviluppo della capacità di codifica, competenze multidisciplinari e sviluppo negli studenti del pensiero critico - fondamentale per il problem solving - parleranno esperti, docenti e tecnici a Città della Scienza, in occasione della XVII edizione di "3 giorni per la Scuola", in programma alla fine del prossimo mese di ottobre, appuntamento ormai tradizionale ed imperdibile non solo per gli addetti ai lavori. 36 le scuole selezionate a partecipare, sulle 100 che hanno presentato domanda da tutta Italia. Nell'ultima edizione sono stati circa 6000 i partecipanti tra docenti, dirigenti scolastici e studenti di scuole di ogni ordine e grado.