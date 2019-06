A scuola con Anna Balbi, la dodicenne napoletana nominata dal presidente Mattarella "Alfiere della Repubblica"

Anna Balbi, 13 anni il prossimo 27 giugno, è la ragazzina napoletana che il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha nominato Alfiere della Repubblica per il suo impegno sociale: Anna, infatti, studia e poi dedica il tempo che le resta ad aiutare coetanei in difficoltà, serve il pasto ad anziani e poveri in una mensa, raccoglie rifiuti in spiaggia. Insomma, impiega ogni secondo del suo tempo libero per gli altri, senza mai tirarsi indietro.

Giovedì prossimo, 6 giugno, dalle dieci, Anna sarà all’Istituto Comprensivo 47 Sarria-Monti di Corso San Giovanni a Teduccio, 887 bis, per partecipare alla tavola rotonda organizzata dall’Associazione Maia. Parlerà di sé, delle sue giornate, di solidarietà e impegno a tutto tondo.

“Il primato della condivisione deve andare oltre i social – spiega Anita D’Avino, presidente dell’Associazione Maia - bisogna recuperare il contatto umano, la capacità di dialogare”. All'incontro con Anna parteciperanno la dirigente scolastica Donatella Valentino, il direttore generale dell’USR Campania Luisa Franzese, l’assessore al comune di Napoli Annamaria Palmieri, l’assessore regionale Lucia Fortini, il presidente della VI Municipalità di Napoli Salvatore Boggia, il vicario episcopale Don Tonino Palmese, il fondatore di Greenopoli Giovanni De Feo, il professore del’Università di Cassino Bruno Mercurio, il responsabile dell’Area Sociale di Napoli della Croce Rossa Italiana Raffaele Polese e lo scrittore Emanuele Cerullo.