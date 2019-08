Assistenza agli alunni con disabilità: cosa succederà con il nuovo anno scolastico

L'assistenza specialistica agli alunni diversamente abili è stata al centro della riunione della Commissione Scuola del Comune di Napoli presieduta da Luigi Felaco.

Per conoscere il fabbisogno definitivo di operatori bisognerà attendere il 9 settembre, quando cioè scadrà il termine per la presentazione dei progetti da parte dei dirigenti scolastici delle superiori. Per tutte le scuole comunali, invece, annunciata la copertura del servizio di assistenza scolastica sulla base del dato storico del 2018-2019: circa 900 gli alunni coinvolti cui sarà garantita assistenza con gli OSA della Napoli Servizi anche per il nuovo anno scolastico.

Diversi i nodi che restano da sciogliere, dalla necessità di garantire la continuità nell'assistenza agli alunni con disabilità, a quella di una distribuzione degli operatori su più plessi, fino all'accompagnamento nelle attività fuori sede. Soprattutto, non si può ancora escludere, come ha evidenziato durante la riunione il direttore generale di Napoli Servizi, Ciro Turiello - che qualche scuola statale possa restare senza servizio.