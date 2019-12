Wi-U day: al Teatro Sanità mattinata di performances, foto, video e arte con gli studenti della III Municipalità

Teatro, fotografia, video e ancora scrittura, makeup e fashion styling al Nuovo Teatro Sanità, in piazzetta S. Vincenzo, per il Wi-u Day - Scuola in teatro. Protagonisti saranno gli studenti, tra gli 11 e i 18 anni delle scuole della III Municipalità.

La manifestazione, in programma la mattina dell'11 dicembre, a partire dalle 10.00, celebra la chiusura delle attività del progetto di formazione finalizzato ad acquisire conoscenze e competenze nel mondo del teatro e del cinema, realizzato dal Nuovo Teatro Sanità in collaborazione con Il Grillo Parlante, Casa dei Cristallini, Less Cooperativa Sociale e Traparentesi Onlus.

“Quante volte da bambini, mentre vedevamo un film, abbiamo immaginato di lavorare nel mondo del cinema come se fosse un lavoro fantascientifico, quasi irreale – racconta Mario Gilardi, presidente del Nuovo Teatro Sanità - Da qui l'idea di far conoscere agli alunni delle scuole i mestieri del cinema e del teatro attraverso laboratori“.

Per la realizzazione del progetto sono state coinvolte le principali scuole della III municipalità di Napoli, gravitanti attorno al quartiere Sanità come la IC Volino-Croce- Arcoleo, ISIS Paolo Colosimo, IC Fava Gioia, ISIS Caracciolo, IC VillaFleurent.

“In un momento storico in cui l’azione della criminalità organizzata sta coinvolgendo anche le giovani generazioni, diventa fondamentale la risposta istituzionale attraverso un progetto educativo che mira a trasformare la Sanità in un cantiere di produzione e distribuzione artistica ad alto impatto sociale – spiega Gilardi - WI-U è una forte e gioiosa risposta al fenomeno criminalità che vede protagonisti i ragazzi, le scuole e i centri territoriali attraverso la sperimentazione dei linguaggi visivi tipici dell’arte cinematografica”. Durante la matinée, sul palco del Nuovo Teatro Sanità si alterneranno gli alunni delle scuole coinvolte con gli esperti dei laboratori mettendo in scena, commentando le foto in mostra o raccontando il loro lavoro nelle attività di laboratorio. Prevsito, tra gli altri, l'intervento dell'assessore regionale alle Politiche Sociali Lucia Fortini.