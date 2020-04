Samsung Smart Learning Kit: un’utile guida per la didattica a distanza

Anche a Napoli come nel resto d'Italia nei prossimi giorni sarà distribuito a oltre 60.000 docenti, di ogni ordine e grado, Samsung Smart Learning Kit. Si tratta di un utile strumento per la gestione ottimale della didattica a distanza, messo a disposizione attraverso il sito di Samsung.

Samsung Smart Learning in particolare punta a far vivere agli studenti di qualsiasi scuola momenti di socialità ed esperienze didattiche formative ottimali oltre che a supportare i docenti nella ricerca di modalità alternative per insegnare durante il lockdown.

Il kit per la didattica a distanza include sette capitoli diversi nei quali il docente è accompagnato in un percorso che spiega in maniera semplice e diretta come organizzare le fasi preliminari del distance learning con un piano didattico ad hoc per le lezioni online, quali strumenti adottare per avviare una lezione in rete, come gestire al meglio le lezioni frontali e quelle interattive e come organizzare il lavoro dedicato agli esercizi e le interrogazioni. La guida si chiude con un capitolo interamente dedicato alla gestione delle attività di smart learning per gli alunni più piccoli.

Per maggiori informazioni sul progetto Samsung Smart Learning è possibile consultare il sito ufficiale.

E’ possibile scaricare il Samsung Smart Learning Kit tramite questo link.

