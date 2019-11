Refezione scolastica: da gennaio partirà il nuovo appalto

Dovrebbe partire dal prossimo 1° gennaio il nuovo appalto per la refezione scolastica. Un comunicato di Palazzo San Giacomo annuncia infatti che la commissione di gara è al lavoro. Nel frattempo Annamaria Palmieri e Luigi Felaco, assessore e presidente della commissione Scuola, hanno esaminato la possibilità di far partire il servizio, in continuità, fin dal ritorno in classe dopo le festività natalizie, grazie anche ai fondi resi disponibili dai risparmi accumulati quest'anno. Soddisfacente, in particolare, il bilancio dell'attività di riscossione dei contributi dalle famiglie attraverso l'apposito portale web: quasi azzerata, infatti, l’evasione.

Sul versante del gradimento dei menù e della possibilità di operare revisioni, come chiesto dai genitori di diverse scuole, l’assessore ha accolto favorevolmente la proposta della commissione di avviare un sondaggio in almeno una scuola per Municipalità. Saranno quindi estese a tutte le scuole della città le indicazioni contenute nel programma “Mens(a) Sana in Corpore Sano” elaborato dalla Asl Napoli 1 Centro in collaborazione con il Comune di Napoli sul tema dell’educazione alla salute e della corretta alimentazione e destinate ad assicurare agli alunni la possibilità di portare a scuola merende sane, in attesa che la disponibilità di maggiori risorse finanziarie consenta di inserire anche la merenda nell’appalto della refezione