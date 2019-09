Refezione scolastica: guida alla domanda on line

Refezione: per l'anno scolastico 2019/20 da oggi, 2 settembre 2019, è possibile presentare on-line la domanda che dovrà essere rinnovata anche per i bambini che hanno usufruito del servizio lo scorso anno.

Chi intende avvalersi delle tariffe agevolate, al momento dell'iscrizione, dovrà inserire gli estremi dell''attestazione ISEE 2019 in corso di validità. Per i piccoli con genitori non coniugati e non conviventi dovrà essere richiesta ed inserita l'Attestazione ISEE 2019 "minorenni".

Il Comune di Napoli precisa che l'avviso di pagamento di €.15,00, con cui potrà essere versato il "Contributo per l'organizzazione generale del servizio a.s. 2019/20", sarà recapitato con email e distribuito presso le scuole agli inizi del prossimo ottobre: nel caso di più figli iscritti al servizio il contributo è dovuto una sola volta.

La riunione della Commissione Scuola e istruzione con all'ordine del giorno proprio gli aggiornamenti sul servizio di refezione scolstica è stata intanto spostata da domani, 3 settembre, a mercoledì 4 settembre (ore 12.00)