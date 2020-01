I migliori licei di Napoli che preparano meglio all'Università

Eduscopio 2019 è un progetto della Fondazione Giovanni Agnelli che in pochi e semplici passaggi consente di individuare le migliori scuole superiori in riferimento al placement, cioé alla possibilità di trovare lavoro subito dopo il diploma, ovvero alla carriera universitaria e, dunque, in relazione alla media dei voti e ai tempi di ottenimento della laurea.

Per quanto riguarda in particolare la classifica dei licei, Eduscopio 2019 utilizza i dati di performance - esami sostenuti, crediti acquisiti e voti - degli studenti al primo anno di università. Dalla rielaborazione dei parametri di Educoscopio, il Messaggero ha stabilito la classifica dei migliori licei di Napoli.

