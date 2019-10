Lavori al plesso di via Nicolardi: per gli alunni delle medie lezioni di pomeriggio

Scuola: partono questa settimana i lavori di messa in sicurezza del plesso scolastico di via Nicolardi.

Salvo imprevisti, l'intervento dovrebbe concludersi nel giro di due mesi. Nel frattempo, secondo quanto deciso dal consiglio d’istituto, gli alunni della scuola media faranno lezione nel pomeriggio, dalle 13 alle 18, mentre la scuola dell’infanzia e la primaria utilizzeranno le aule agibili nelle ore del mattino.

L’assessore comunale all’Istruzione, Annamaria Palmieri, e l’assessore ai lavori pubblici della Municipalità 3, Alessandro Picascia, assicurano in particolare tempi rapidi per la riparazione del solaio delle sedici aule del plesso interessate nei giorni scorsi da infiltrazioni d’acqua che hanno causato l’interdizione alle attività scolastiche: l’istituto - ha spiegato l’assessore Palmieri - era già stato inserito lo scorso anno nella delibera che ha programmato, nell’ambito del Patto per Napoli, interventi di messa in sicurezza di oltre 50 edifici scolastici. I lavori già programmati saranno estesi alle recenti problematiche, dando priorità alle sedici aule interdette.