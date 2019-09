Dispersione scolastica: le iniziative del Comune di Napoli

La Commissione Scuola del Comune di Napoli ha fatto un primo bilancio dell'attività svolta nel 2018/2019 contro la dispersione scolastica, in attesa dei dati più importanti: quelli sulla prosecuzione degli studi da parte dei ragazzi coinvolti nelle iniziative e/o sul successo formativo dei progetti, appositamente chiesti all'assessore all'Istruzione Annamaria Palmieri.

In fase di conclusione, nel frattempo, l'iter procedurale per l'avvio delle nuove iniziative, che saranno messe in campo nell’anno scolastico appena iniziato contro il disagio educativo, per favorire la prosecuzione degli studi anche da parte dei soggetti più a rischio.