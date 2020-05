Esami di Maturità: ecco come si svolgeranno quest'anno

Le oridnanze firmate venerdì dal Ministro per l'Istruzione Lucia Azzolina indicano come si svolgeranno quest'anno gli esami di maturità e la valutazione finale degli studenti.

Gli esami, come ha sottolineato il Ministro, “saranno il primo momento di ritorno nelle nostre aule. Il Comitato tecnico-scientifico ha fornito misure chiare e attuabili per poterli svolgere in presenza. Misure che nascono anche dal confronto con le Organizzazioni sindacali con cui è in corso una proficua collaborazione nell’interesse della scuola e della salute di tutti. Come Ministero accompagneremo dirigenti, personale, studenti in questo percorso. Abbiamo anche siglato una Convenzione con la Croce Rossa per la formazione del personale e per dare supporto alle scuole. Abbiamo poi stanziato 39 milioni, del Decreto rilancio, per attuare tutte le misure di sicurezza”. Insomma, la Maturità sarà una prova, oltre che per gli studenti per la tenuta dell'intero sistema rispetto al rischio di una ripresa massiccia dei contagi da Coronavirus.

Le misure di sicurezza

In sede di presentazione delle ordinanze, è stato subito evidenziato che oltre alle misure di prevenzione collettive e individuali che saranno messe in atto nel contesto scolastico, c’è bisogno di una collaborazione attiva di tutti, studenti e famiglie: "Le misure proposte contano, infatti, sul senso di responsabilità di tutti per un corretto e sereno svolgimento, in sicurezza, delle procedure".

In particolare, negli istituti

Sarà assicurata la pulizia quotidiana di tutti gli spazi da utilizzare. Le aule dove si tengono le prove saranno pulite anche alla fine di ogni sessione d’esame (mattina/pomeriggio). Ci saranno percorsi predefiniti di entrata e uscita. I locali dovranno essere ben areati. Previsto il distanziamento di 2 metri fra candidati e commissari e fra gli stessi commissari. Sarà necessario indossare la mascherina. Gli studenti potranno abbassarla nel corso del colloquio, ma restando a distanza di sicurezza di 2 metri. Non sono necessari i guanti: negli istituti ci saranno prodotti igienizzanti. Ogni candidato potrà portare con sé al massimo un accompagnatore e anche lui dovrà rispettare le misure di distanziamento e indossare la mascherina.

L'ammissione agli esami

La valutazione avverrà sulla base di quanto effettivamente svolto nel corso dell’anno, in presenza e a distanza. Gli alunni potranno essere ammessi alla classe successiva anche con voti inferiori a 6 decimi, in una o più discipline. Chi è ammesso con insufficienze o, comunque, con livelli di apprendimento non pienamente raggiunti, avrà un piano individualizzato, predisposto dai docenti, per recuperare quanto non ha appreso. L’integrazione degli apprendimenti partirà da settembre e potrà proseguire, se necessario, durante tutto l’anno scolastico 2020/2021. La possibilità di non ammettere all’anno successivo è prevista solo in casi molto specifici.

Come si svolgerà la maturità 2020