Disegna un neutrino: tra i premi per i vincitori vedere le opere in mostra al MANN

I neutrini sono tra le particelle più misteriose e sfuggenti che conosciamo. Vengono prodotte da molti eventi che si verificano in generale nell'universo e in particolare sulla Terra, ma riuscire ad osservarli è un'impresa davvero difficile. Per diffonderne conoscenza e comprensione KM3NeT (la grande infrastruttura di ricerca per neutrini) e INFN (Istituto nazionale di Fisica nucleare) hanno lanciato un concorso internazionale di disegno per Italia, Francia, Spagna, Grecia, Georgia, Marocco e Sud Africa.

"Disegna un neutrino!", questo il tema della competizione, rivolta a

I partecipanti, in base all'età, sono chiamati a disegnare i diversi tipi di neutrino che la scienza ha individuato ovvero elettronico, muonico e del tau, che corrispondono rispettivamente alle particelle note come elettrone, muone e tau. In particolare gli alunni della scuola materna e primaria dovranno immaginare e disegnare un neutrino elettronico, gli studenti di scuola secondaria un neutrino muonico e gli adulti uno del tau. Il disegno potrà essere consegnato a partire dal 10 gennaio e fino al 15 marzo 2020. I disegni vincitori saranno esposti al Museo Archeologico Nazionale di Napoli a maggio 2020, in occasione della mostra conclusiva di Art & Science Across Italy, e gli autori delle opere potranno dare il proprio nome a uno dei moduli ottici di KM3NeT. Clicca qui per il modulo di partecipazione e ulteriori informazioni