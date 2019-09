Liceo Classico e Scientifico delle Accademie militari: come si accede

Le scuole militari sono istituti superiori e comprendono i percorsi formativi del liceo classico e del liceo scientifico. Possono accedervi gli studenti a partire dai 15 anni per completare l'ultimo triennio del percorso di istruzione secondaria di secondo grado intrapreso presso un comune liceo, classico o scientifico .

In Italia gli istituti militari:

-Nunziatella di Napoli - Esercito

-"Teulié" di Milano - Esercito

-"Francesco Morosini" di Venezia - Marina Militare

-"Giulio Douhet" di Firenze - Aeronautica Militare

Oltre all’insegnamento delle specifiche materie di carattere militare - come ad esempio addestramento al combattimento, armi e tiro e topografia - le accademie militari hanno programmi di studio corrispondonti a quelli dell'ultimo triennio del liceo (classico o scientifico, in base al percorso scelto). Grande attenzione viene data alle discipline sportive dal karate al nuoto, scherma, equitazione ed inoltre atletica, pallacanestro, pallavolo, vela, sci, roccia, difesa personale e non manca un corso intensivo di lingua straniera, con stage estivo.

I Licei Militari ospitano gli studenti per tutti gli anni di studio, mettendo a disposizione laboratori scientifici, biblioteche, aule di informatica, aule multimediali di lingue, palestre e anche sale per il tempo libero.

Per essere ammessi ad una Scuola Militare è necessario superare un concorso, bandito solitamente nei mesi di marzo/aprile: necessari precisi requisiti psico-attitudinali e il superamento di prove culturali e fisiche. Tutte le informazioni sulle modalità di presentazione della domanda di ammissione, titoli e requisiti sono contenute nel bando di concorso pubblicato ogni anno sulla Gazzetta Ufficiale.

E' bene avvisare che il concorso è molto selettivo. I posti disponibili, infatti, sono davvero pochi: per l’anno scolastico 2019-2020, ad esempio, sono disponibili complessivamente, per tutte le 4 accademia, solo 297 posti .

Terminati i tre anni di formazione e studio, l’allievo delle Scuole Militari consegue il diploma con cui può iscriversi a qualsiasi corso di laurea o partecipare ai concorsi per i ruoli delle Forze Armate. Con il diploma, gli allievi della Scuola navale militare "Francesco Morosini" di Venezia portano a casa anche la patente nautica, mentre gli allievi della Scuola dell'Aeronautica militare "Giulio Douhet" conseguono il brevetto per ultraleggeri.

