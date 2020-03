Coronavirus: probabile una proroga della chiusura delle scuole

Per ora si tratta soltanto di un'ipotesi, ma una proroga della chiusura delle scuole fino a fine mese appare sempre più probabile nell'ambito delle strategie di contrasto alla diffusione del nuovo virus. La data che viene tirata in ballo da più parti, si legge su Today , è quella del 3 aprile, ma non è l'unica.

Gli scenari

In ragione della diffusione del virus non può escludersi una proroga della sospensione delle attività didattiche ben oltre lunedì 16 marzo.

L’ultimo decreto firmato dal presidente del Consiglio Conte e dal ministro della Salute Speranza prevede già la possibilità di chiusura fino a venerdì 3 aprile, senza bisogno di nuovi provvedimenti, .

Nello scenario peggiore, in caso di maggior diffusione del contagio, però, al ministero dell'Istruzione starebbero già lavorando sulla possibilità di riaprire le scuole di ogni ordine e grado solo lunedì 4 maggio.

E' evidente che dal punto di vista dell'istruzione, il problema più grave riguarda gli esami di terza media e maturità.

La chiusura si configura comunque "un sacrificio che serve e che va fatto", come ha evidenziato il presidente del Consiglio superiore di Sanità, Franco Locatelli, componente del Comitato tecnico-scientifico sull'emergenza coronavirus, durante la conferenza stampa alla Protezione civile con cui è stata annunciata la sospensione delle attività fino al 15 marzo.